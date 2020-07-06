Умер композитор Эннио Морриконе

Последние годы жизни музыкант проживал в Риме Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

На 92 году жизни скончался известный итальянский композитор, аранжировщик и режиссер Эннио Морриконе. Последние годы жизни музыкант проживал в Риме.

Морриконе — один из самых известных композиторов современности, обладатель двух премий «Оскар»: за музыку к «Омерзительной восьмерке» и «За выдающиеся услуги в кинематографе». Помимо этого, музыкант девять раз становился лауреатом национальной кинопремии Италии, трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус» и многих других.

За свою долгую жизнь Морриконе написал музыку более чем к 400 фильмам и сериалам, таким как «Крестный отец», «Джанго освобожденный», «Призрак оперы», «Хороший, плохой, злой» и другим.

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