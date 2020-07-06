На границе с РФ нашли еще одного пациента с подозрением на чуму

15-летний подросток попал в больницу после того, как съел сурка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Монголии в регионе Баян-Улгий, который граничит с российским Алтаем, выявили еще одного пациента с подозрением на заражение бубонной чумой. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«15-летний житель <…> был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка», — пишет РИА «Новости». Представитель министерства здравоохранения Монголии Дордж Нарангерель призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо, отмечает издание.

Ранее на западе Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы, пишет телеканал 360. Сообщалось только о двух случаях заражения. Также пациент с подозрением на чуму появился в Китае. Местные власти считают, что существует угроза распространения болезни среди населения.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.