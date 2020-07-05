В Китае появился пациент с подозрением на бубонную чуму. Об этом сообщили в комитете по вопросам здравоохранения города Баян-Нур.
«В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы», — цитирует РИА «Новости» сообщение комитета. Отмечается, что в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.
Ранее на западе Монголии в двух небольших населенных пунктах обнаружили чуму, пишет «
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.