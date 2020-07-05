Китаю грозит новая эпидемия. На этот раз бубонная чума

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Ситуация в аэропорту Кольцово в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, коронавирус
Существуют опасения, что болезнь может распространиться среди населения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Китае появился пациент с подозрением на бубонную чуму. Об этом сообщили в комитете по вопросам здравоохранения города Баян-Нур.

«В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы», — цитирует РИА «Новости» сообщение комитета. Отмечается, что в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.

Ранее на западе Монголии в двух небольших населенных пунктах обнаружили чуму, пишет «Царьград». Пока известно о двух заболевших. В посольстве РФ в Улан-Баторе заявили, что власти сразу приняли необходимые меры, и причин для беспокойств нет. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что чума опаснее COVID-19 и требует лучшей защиты, чем маска и перчатки, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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