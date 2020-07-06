Челябинскому экс-губернатору перекрывают бизнес на родине

Мэру Магнитогорска Сергей Бердникову (слева) предъявила претензии фирма Бориса Дубровского (справа) Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Магнитогорска не позволила фирме «МБФ», где соучредителями являются челябинский экс-губернатор Борис Дубровский и его сын Александр, строить новый дом на проспекте Ленина вместо запланированной автостоянки. Фирма подала на мэрию иск в Арбитражный суд Челябинской области. Согласно базе данных суда, 6 июля заявление принято к производству.

«ООО „МБФ“ обратилось в суд с заявлением о признании незаконным отказа администрации Магнитогорска в разрешения на строительство 10-этажного жилого многоквартирного дома», — говорится в документах суда. В фирме узнали об отказе, получив 30 апреля письмо из мэрии. Речь идет об участке у дома 122 на проспекте Ленина, неподалеку от Ледовой арены «Металлург». Заседание суда состоится 27 июля.

В правовом управлении мэрии Магнитогорска URA.RU пояснили причины отказа в строительстве. Выяснилось, что участок с кадастровым номером 74:33:0225002:5714 был выкуплен фирмой по рыночной стоимости в собственность в июне 2014 года. В то время землю можно было выкупить без торгов, согласно действующей редакции земельного кодекса. Участок приобретался для строительства автостоянки.

«Земельный участок был предоставлен для определенных целей без проведения аукциона. При таких обстоятельствах изменение существующего вида разрешенного использования, не связанного со строительством, на иной — для осуществления строительства многоквартирного дома, без соблюдения особенностей, предусмотренных законом, не допустимо, что и послужило основанием отказа в выдаче разрешения на строительство», — сообщили URA.RU в мэрии Магнитогорска. Получить комментарий в фирме не удалось.

ООО «МБФ» ранее называлась «Формула чистоты». Это один из двух активов, входящих в группу «Синай», где сохранилась доля за Дубровским после передачи основного бизнеса сыну. Это произошло в октябре 2018 года, когда Дубровский руководил регионом. Группа «Синай» была одной из самых влиятельных в Магнитогорске, родном городе экс-губернатора. После его отставки с поста главы региона финансовые дела стали ухудшаться. Самому крупному активу, ООО «ЧелябСтройКомплект» грозит банкротство.