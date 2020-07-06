За выезд с тюменской набережной приходится платить дважды

Тюменская набережная — излюбленное место отдыха горожан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Выезд с платной парковки тюменской набережной приходится оплачивать несколько раз. Информацию об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» опубликовал пользователь Роман Есмиханов. По его словам, из-за этого там начали появляться пробки.

«Чтобы выехать отсюда, приходится простоять столько же, сколько здесь пробыл. Человек при мне все оплатил, подъехал к выходу, а шлагбаум его уже не выпускает. Ему второй раз пришлось идти оплачивать. И так — с каждым», — рассказал Есмиханов.

Тема платной парковки у набережной вызвала бурное обсуждение среди пользователей. «Главное — платные парковки научились делать, а до ума доводить не надо», — заявил Александр Марков. «Оторвать надо такой шлагбаум», — считает Юрий Чёрный. «Можно жену отправить оплатить, а самому выехать, чтобы два раза не платить» — пояснил Даниил Антонов. «Не знаю, как вы, но я (на машине) нормально всегда с этой парковки выезжаю» — поделилась Нина Жукова.

Получить оперативный комментарий в «Тюменьгортранс», который отвечает за платные парковки в городе, URA.RU не удалось: во время звонка там бросили трубку. В учреждение направлен письменный запрос.

Как агентство писало ранее, парковка на набережной стала платной в 2019 году. Причиной такого решения власти назвали борьбу с незаконными кофейнями на колёсах, которые занимали там много места.