05 июля 2020
04 июля 2020

За выезд с тюменской набережной приходится платить дважды

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тюмени: улицы, прохожие, места отдыха. Май 2020, набережная, тюмень, виды тюмени
Тюменская набережная — излюбленное место отдыха горожан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Выезд с платной парковки тюменской набережной приходится оплачивать несколько раз. Информацию об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» опубликовал пользователь Роман Есмиханов. По его словам, из-за этого там начали появляться пробки.

«Чтобы выехать отсюда, приходится простоять столько же, сколько здесь пробыл. Человек при мне все оплатил, подъехал к выходу, а шлагбаум его уже не выпускает. Ему второй раз пришлось идти оплачивать. И так — с каждым», — рассказал Есмиханов.

Тема платной парковки у набережной вызвала бурное обсуждение среди пользователей. «Главное — платные парковки научились делать, а до ума доводить не надо», — заявил Александр Марков. «Оторвать надо такой шлагбаум», — считает Юрий Чёрный. «Можно жену отправить оплатить, а самому выехать, чтобы два раза не платить» — пояснил Даниил Антонов. «Не знаю, как вы, но я (на машине) нормально всегда с этой парковки выезжаю» — поделилась Нина Жукова.

Получить оперативный комментарий в «Тюменьгортранс», который отвечает за платные парковки в городе, URA.RU не удалось: во время звонка там бросили трубку. В учреждение направлен письменный запрос.

Как агентство писало ранее, парковка на набережной стала платной в 2019 году. Причиной такого решения власти назвали борьбу с незаконными кофейнями на колёсах, которые занимали там много места.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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