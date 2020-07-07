Обыски проходят в квартире силовика и в Фонде содействия программам ГУ МВД Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Следственный комитет Санкт-Петербурга проводит обыски у экс-начальника тыла местного главка генерала МВД Ивана Абакумова и его бывшего заместителя, по предварительным данным, действующего главы правового управления петербургской полиции. Сотрудники МВД подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Следственные мероприятия проводятся по местам жительства фигурантов, а также в Фонде содействия программам ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области», — передает издание 78.ru со ссылкой на свои источники.

Судебные слушания по делу генерала-майора внутренней службы Ивана Абакумова начались в середине июня. Силовик обвиняется в подделке документов. По версии следствия, летом 2019 года Абакумов подделал медицинскую справку, чтобы съездить на рыбалку в Крым. Хотя в документах указано, что генерал находился на лечении в больнице в Ленинградской области.

Вскоре на силовика завели уголовное дело по статье по ч.3 ст. 327 УК РФ — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей».

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