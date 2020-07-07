Предположительно обыск связан с делом Ивана Сафронова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Бывшую журналистку издания «Медуза» Таисию Бекбулатову задержали силовики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора».

Утром силовики пришли с обыском в квартиру журналистки. Об этом Бекбулатова успела сообщить председателю ассоциации Павлу Чикову перед тем, как ее задержали. «Предположительно обыск связан с делом Ивана Сафронова, но документально подтвердить эту информацию пока не можем», — рассказали URA.RU в пресс-службе. По информации из открытых источников, они встречались несколько лет. Отмечается, что она проходит по делу как свидетель.

Иван Сафронов был задержан в Москве утром 7 июля, его подозревали в госизмене. Незадолго до этого он устроился работать личным советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В госкорпорации уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой. До этого Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Суд выберет наказание для Ивана Сафронова в закрытом режиме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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