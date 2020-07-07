Советник главы «Роскосмоса» задержан в Москве. Его подозревают в госизмене. ВИДЕО

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Иван Сафронов. Екатеринбург, сафронов иван
Иван Сафронов недавно устроился в «Роскосмос» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан в Москве. По некоторым данным, речь идет о статье «Государственная измена».

«Советника главы „Роскосмоса“ только что задержали в Москве», — передает телеканал 360. Он занял этот пост около двух месяцев назад. URA.RU позвонило Ивану Сафронову на личный телефон, однако никто не взял трубку.

Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в мае этого года. На этом посту он занимался выстраиванием информационной политики внутри корпорации и входящих в нее предприятий. Также он курировал ряд спецпрограмм. До этого работал журналистом в изданиях «Коммерсант» и «Ведомости». В СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

Обновлено в 10:43 (мск): «Роскосмос» подтвердил сообщения о задержании Ивана Сафронова. В пресс-службе госкорпорации добавили, что он действительно подозревается в госизмене, однако его задержание не связано с деятельностью в «Роскосмосе».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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