Жириновский призвал поставить решетки на окнах Ельцин Центра

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Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году для сохранения, изучения и публичного представления наследия первого президента РФ. В будущем Ельцин Центр также должен появиться в Москве, в усадьбе Долгоруковых-Бобринских. Против Центра высказывался режиссер Никита Михалков, который обвинял учреждение в пропаганде сепаратизма и грозился построить образовательный комплекс с колючей проволокой и патриотическим воспитанием для детей. Однако директор музея Дина Сорокина заявила, что большинство критиков Ельцин Центра ни разу там не были, а негатив только поднимает популярность учреждения, пишет « Федеральное агентство новостей ».

«На окнах здания Ельцин Центра нужно поставить решетки, чтобы хотя бы символически показать, где место Ельцину за его деяния во главе России», — считает политик. Несколькими месяцами ранее коллега Жириновского, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе потребовал убрать Ельцин центр, назвав его гадюшником .

На окнах Ельцин Центра в Екатеринбурге необходимо поставить решетки, чтобы «показать место» первому президенту России. С таким призывом обратился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем аккаунте в Twitter.

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