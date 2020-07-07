Жириновский призвал поставить решетки на окнах Ельцин Центра

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Сорок шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, ельцин центр
Политик считает, что решетки покажут место первому президенту России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал с Ельцин Центром

На окнах Ельцин Центра в Екатеринбурге необходимо поставить решетки, чтобы «показать место» первому президенту России. С таким призывом обратился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем аккаунте в Twitter.

«На окнах здания Ельцин Центра нужно поставить решетки, чтобы хотя бы символически показать, где место Ельцину за его деяния во главе России», — считает политик. Несколькими месяцами ранее коллега Жириновского, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе потребовал убрать Ельцин центр, назвав его гадюшником.

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году для сохранения, изучения и публичного представления наследия первого президента РФ. В будущем Ельцин Центр также должен появиться в Москве, в усадьбе Долгоруковых-Бобринских. Против Центра высказывался режиссер Никита Михалков, который обвинял учреждение в пропаганде сепаратизма и грозился построить образовательный комплекс с колючей проволокой и патриотическим воспитанием для детей. Однако директор музея Дина Сорокина заявила, что большинство критиков Ельцин Центра ни разу там не были, а негатив только поднимает популярность учреждения, пишет «Федеральное агентство новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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