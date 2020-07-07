07 июля 2020

Сафронова арестовали на два месяца. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Лефортовским районным судом меры пресечения в отношении Сафронова Ивана. Москва
Иван Сафронов отрицает свою вину в государственной измене Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Ивану Сафронову вынесли меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Решение вынесено Лефортовским судом.

«Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца», — передает telegram-канал «Раньше всех». Свои вину сотрудник «Роскосмоса» не признает. Адвокат Сергей Бадамшин уточнил, что обвинение ему готовятся предъявить в понедельник, пишет издание «Подъем». Защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали личного советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Его подозревают в госизмене, отмечает «Национальная служба новостей». В «Роскосмосе» эту информацию подтвердили и заявили, что задержание не связано с деятельностью Сафронова в госкорпорации. Из-за задержания более 20 журналистов вышли на одиночный пикет на Лубянку. Среди задержанных оказалась журналистка Ксения Собчак.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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