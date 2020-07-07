Ивану Сафронову вынесли меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Решение вынесено Лефортовским судом.
«Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца», — передает telegram-канал «Раньше всех». Свои вину сотрудник «Роскосмоса» не признает. Адвокат Сергей Бадамшин уточнил, что обвинение ему готовятся предъявить в понедельник, пишет издание «Подъем». Защита намерена обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали личного советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Его подозревают в госизмене, отмечает «Национальная служба новостей». В «Роскосмосе» эту информацию подтвердили и заявили, что задержание не связано с деятельностью Сафронова в госкорпорации. Из-за задержания более 20 журналистов вышли на одиночный пикет на Лубянку. Среди задержанных оказалась журналистка Ксения Собчак.
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