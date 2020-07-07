Главред «Коммерсанта» ответил на задержание своего экс-сотрудника

Иван Сафронов подозревается в госизмене Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главный редактор издания «Коммерсант» Владимир Желонкин, где ранее работал задержанный советник «Роскосмоса» Иван Сафронов, не знает причин задержания журналиста. Об этом заявил сам Желонкин.

«Откуда я могу это знать, зачем я буду фантазировать?» — заявил он РИА «Новости». Отвечая на вопрос, проходят ли в здании, где располагается редакция, проверки, главред также ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали личного советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Его подозревают в госизмене. В «Роскосмосе» эту информацию подтвердили и заявили, что задержание не связано с деятельностью Сафронова в госкорпорации.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.