7 июля журналиста и советника главы Роскосмоса задержали и доставили в суд Фото: Владимир Андреев, URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов, задержанный по делу о госизмене, отрицает свою вину. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Иван Сафронов в суде отрицал свою вину», — передает журналист. В Лефортовском суде Москвы следствие попросило отправить задержанного в СИЗО, сообщает РАПСИ . Сафронов подозревается в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну, спецслужбам одной из стран НАТО.

Сафронов задержан в Москве утром 7 июля по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Незадолго до этого он устроился работать личным советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В госкорпорации уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой. А сам Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации Роскосмоса. При этом глава корпорации отметил порядочность Сафронова, пишет агентство Nation News.

До прихода в Роскосмос Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях». В его поддержку к зданию ФСБ на Лубянке вышли его бывшие коллеги. Некоторых из них задержали и доставили в отдел полиции.

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