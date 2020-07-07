Журналисты вышли на пикет в поддержку Ивана Сафронова Фото: Денис Каминев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке, где проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, задержали его бывших коллег из «Коммерсанта» Елену Черненко, Александра Черных Киру Дюрягину. Об этом сообщает самое издание.

«На акции в поддержку Ивана Сафронова задержаны корреспонденты „Коммерсанта“ Кира Дюрягина и Александр Черных. Также задержана журналистка издания „Проект“ Ольга Чуракова», — сообщает издание.

Сафронов задержан в Москве утром 7 июля, его подозревают в госизмене. Незадолго до этого он устроился работать личным советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В госкорпорации уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой. А сам Рогозин подчеркнул, что у его советника не было доступа к закрытой информации Роскосмоса, пишет RT. До этого Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Суд выберет наказание для Ивана Сафронова в закрытом режиме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает телеканал 360.

Вскоре после задержания Сафронова у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты. Протестующие требуют максимальной огласке случившемуся и открытого расследования дела.

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