В РПЦ выступили против перехода на дистанционное образование

Полный переход на дистанционное обучение очень вреден и опасен. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Церковный деятель считает, что в этом вопросе есть как минусы, так и плюсы. «Как и все преподаватели, я заканчивал семестр со своими студентами в МГИМО дистанционно. Я уверен, что переход образования полностью на дистанционное не нужен, вреден и опасен, — цитирует его «Комосомльская правда». По словам историка, современные технологии во многом имеют положительные стороны, но отношения формата учитель-ученик требуют реального человеческого взаимодействия.
Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что удаленная учеба будет применяться в РФ в период вспышек сезонных заболеваний. Преподаватели школ и вузов, в свою очередь, предрекали, что дистант не заменит учебы за партами. Позже президент России Владимир Путин сказал, что власти не рассматривают замену очного образования дистанционным.
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