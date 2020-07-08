07 июля 2020

В РПЦ выступили против перехода на дистанционное образование

© Служба новостей «URA.RU»
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Отношения формата учитель-ученик требуют реального человеческого взаимодействия, считает Легойда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полный переход на дистанционное обучение очень вреден и опасен. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Церковный деятель считает, что в этом вопросе есть как минусы, так и плюсы. «Как и все преподаватели, я заканчивал семестр со своими студентами в МГИМО дистанционно. Я уверен, что переход образования полностью на дистанционное не нужен, вреден и опасен, — цитирует его «Комосомльская правда». По словам историка, современные технологии во многом имеют положительные стороны, но отношения формата учитель-ученик требуют реального человеческого взаимодействия.

Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что удаленная учеба будет применяться в РФ в период вспышек сезонных заболеваний. Преподаватели школ и вузов, в свою очередь, предрекали, что дистант не заменит учебы за партами. Позже президент России Владимир Путин сказал, что власти не рассматривают замену очного образования дистанционным.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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