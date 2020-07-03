Путин выступил против замены очного образования дистанционным

В России не планируется замена очного образования дистанционным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Не может, естественно, обычный способ получения знаний полностью быть подменен дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение преподавателя и ученика, студента, », — передает ТАСС слова Путина со встречи с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Планов по замене привычной формы обучения дистантом нет, отметил глава государства.
Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что удаленная учеба будет применяться в РФ в период вспышек сезонных заболеваний. Преподаватели школ и вузов, в свою очередь, предрекали, что дистант не заменит учебы за партами, но и не уйдет в прошлое.
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