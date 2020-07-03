Путин выступил против замены очного образования дистанционным

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент России не поддержал полный переход на дистант Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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В России не планируется замена очного образования дистанционным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Не может, естественно, обычный способ получения знаний полностью быть подменен дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение преподавателя и ученика, студента, », — передает ТАСС слова Путина со встречи с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Планов по замене привычной формы обучения дистантом нет, отметил глава государства.

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Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что удаленная учеба будет применяться в РФ в период вспышек сезонных заболеваний. Преподаватели школ и вузов, в свою очередь, предрекали, что дистант не заменит учебы за партами, но и не уйдет в прошлое.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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