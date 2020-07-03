Путин выступил против замены очного образования дистанционным

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Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что удаленная учеба будет применяться в РФ в период вспышек сезонных заболеваний. Преподаватели школ и вузов, в свою очередь, предрекали, что дистант не заменит учебы за партами, но и не уйдет в прошлое.

«Не может, естественно, обычный способ получения знаний полностью быть подменен дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение преподавателя и ученика, студента, », — передает ТАСС слова Путина со встречи с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Планов по замене привычной формы обучения дистантом нет, отметил глава государства.

В России не планируется замена очного образования дистанционным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Президент России не поддержал полный переход на дистант Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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