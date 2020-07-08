Мэр города в ЯНАО заболел коронавирусом

Диагноз Андрея Гаранина подтвердился Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин находится на лечении с осложненным коронавирусом. О своем состоянии сообщил в Instagram сам мэр утром 8 июля.

«Нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус. Инфекция дала осложнения — в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города», — написал Гаранин. По словам градоначальника, он идет на поправку, чувствует себя лучше и продолжает работать дистанционно.

Случай коронавируса среди ямальской политической элиты зарегистрирован впервые, сообщил знакомый с ситуацией источник в политических кругах. «Коронавирус, как говориться, не выбирает. Гаранин — человек стойкий, продолжает работать. Практика совещаний по видеосвязи уже наработана в период первого этапа самоизоляции на Ямале. Нет никаких предпосылок, что система управления городом может выйти из строя — нет. Дискуссии здесь бесполезны», — прокомментировал собеседник.

Между тем, по данным оперативного штаба, на 7 июля в больницах округа оставалось 939 человек с подтвержденным коронавирусом, из которых 26 в тяжелом состоянии, два — в крайне тяжелом. Всего с начала пандемии в регионе был отмечен 6941 случай COVID.