Журналисту «Новой газеты» грозит арест за поддержку коллеги

Илья Азар может получить наказание за участие в митинге в поддержку Светланы Прокопьевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналисту «Новой газеты» Илье Азару грозит административный арест по статье КоАП РФ за нарушение правил митинга или пикетирования. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

«В отношении Ильи Азара снова составили протокол. На этот раз в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Азару грозит до 30 суток ареста», — заявил он ТАСС. Протокол составлен по части восьмой статьи 20.2 КоАП РФ.

Вопрос о виновности Азара в этом правонарушении будет решать Замоскворецкий суд. По словам Азара, материалы туда еще не поступили.

Илья Азара задержали на митинге в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняли по делу об оправдании терроризма — позднее ей выписали штраф в размере 500 тысяч рублей. Вскоре Азара отпустили из отделения полиции. Всего было задержано порядка 17 человек.

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