07 июля 2020
06 июля 2020

Тюменский губернатор ушел в отпуск. Его заметили в самолете на Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень, моор александр
Александр Моор отправился в отпуск после Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский губернатор Александр Моор ушел в отпуск до 19 июля. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в региональном правительстве.

«Александр Викторович в отпуске с понедельника. Он традиционно отдыхает в июле, этот раз не стал исключением. В регионе успешно прошло голосование по поправкам, поэтому он может себе позволить передохнуть», — отметил он. По словам инсайдера, после возвращения губернатора к работе запланирован отпуск второго человека в регионе — вице-губернатора Сергея Сарычева.

В социальных сетях приводят фотографию Моора в эконом-классе самолета Utair. Автор публикации утверждает, что губернатор вылетел в Сочи. Согласно официальному расписанию аэропорта «Рощино», Utair выполнял рейс в Сочи 7 июля, в 8.20. «Да, его видели на самолете в Сочи, был с семьей. Скорее всего, действительно улетел отдыхать», — отметил еще один инсайдер агенства.

В пресс-службе губернатора информацию частично подтвердили. «Александр Викторович ушел в отпуск до 19 июля. Находится постоянно на связи, держит на личном контроле важные вопросы», — отметили в официальном ответе агентству. Однако уточнить, где проведет отпуск губернатор, отказались.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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