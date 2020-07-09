Илья Мительман (справа) и Андрей Барышев (слева) воюют друг с другом на выборах в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Челябинские депутаты, намеренные участвовать в выборах в Госдуму, начали бороться друг с другом уже во время кампании в Законодательное собрание области. Как сообщил URA.RU один из руководителей регионального отделения «Единой России», за право выдвинуться от партии соперничают действующий федеральный парламентарий Андрей Барышев и депутат гордумы Илья Мительман.

«Барышев и Мительман хотят выдвигаться в Госдуму в Челябинском округе №189. В него входит Металлургический округ №11 ЗСО. Там Мительман выставил своего человека — депутата гордумы от „Справедливой России“ Дмитрия Григорчика. Он борется с единороссом Алексеем Денисенко. Последнему кинулось помогать движение „Соцгород“ Барышева. Таким образом, Мительман хочет получить контроль над одним из округов ЗСО, который входит в госдумовский округ. А Барышев, помогая Денисенко, пытается лишить его этой возможности, чтобы баллотироваться на новый срок», — полагает инсайдер.

Другой собеседник из «ЕР» удивляется тому, что Мительман может кому-то помогать в кампании против Денисенко. «Мительман знаком с Денисенко с детства. Они даже соседи по даче на Увильдах. Видимо, из-за политики они поссорились», — недоумевает источник.

Илья Мительман подчеркнул, что поддерживает Григорчика только морально. «Я готов помогать всем, кто несет пользу для жителей Курчатовского района. Григорчик занимает активную позицию по наведению порядка в районе. Как депутат гордумы и райсовета, я морально поддерживаю эти действия. Но вся моя поддержка — могу положительно высказаться. Я не знаю, какую Денисенко вел работу в районе раньше, поэтому сказать ничего про него не могу. Наверное, у них будет политическая борьба, поскольку они из разных партий. За выборами в ЗСО наблюдаю лишь потому, что в Металлургический округ входит часть Курчатовского района. Что касается моих планов на Госдуму — рано говорить. Но у меня нет противостояния с Барышевым», — заверил депутат.

Фото: Instagram Алексея Денисенко

Барышев не ответил на звонок. В штабе Денисенко опровергли какую-либо помощь со стороны «Соцгорода». «Наш кандидат готов работать с любыми организациями, которые помогают жителям. Один раз „Соцгород“ помог с адресами жителей, которые нуждались в помощи. У Денисенко хорошие отношения и с Барышевым, и с Мительманом. Единственная команда, членом которой можно его назвать, — команда губернатора Алексея Текслера и „Единой России“», — заверил представитель единоросса.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберутся в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам. Выборы в Госдуму запланированы на осень 2021 года.