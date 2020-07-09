08 июля 2020

Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Снизить смертность поможет проведение двойного теста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вероятность тяжелого течения коронавируса можно предсказать при одновременном проведении стандартного теста ПЦР на наличие вируса и теста на антитела IgM. Это поможет снизить смертность от COVID. Об этом свидетельствует исследование Исследование сотрудников Университета науки и искусств провинции Хубэй.

«Результаты анализов показали, что антитела данного типа специфичны для коронавируса, но имеются лишь у 82,2% пациентов с COVID-19, который ранее был подтвержден стандартным тестом ПЦР. При этом у половины из оставшихся 17,8% пациентов впоследствии наблюдалось тяжелое прохождение заболевания», — передают результаты исследования «Известия».

Выяснилось, что концентрация антител IgM со временем увеличивается как у людей с легкой формой коронавируса, так и у больных с осложнениями. Однако во втором случае этот рост значительно замедлен. В частности, если у легких пациентов концентрация антител в среднем поднялась с 38% в первые три дня заболевания до 64% на четвертый-седьмой день после проявления симптомов, то в группе тяжелых больных этот же показатель увеличился с 0 до 16,7% за тот же период времени. «Предложенная методика представляет большой интерес», — считает старший научный сотрудник Института Х-Вio Тюменского госуниверситета Мария Орлова.

Ранее вирусолог заявил URA.RU, что уровень смертности от коронавируса даже в пределах одной страны может внушительно отличаться. Это связано с тем, что в разных регионах распространяется разные типы COVID-19. По прогнозам ученого, со временем смертность от коронавируса снизится по всему миру, но сам вирус никуда не пропадет. Похожее мнение ранее высказал доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, COVID-19, как и любой другой вирус, мутирует и ослабевает.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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