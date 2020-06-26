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Европу уже накрыла вторая волна COVID-19, напоминает « Царьград ». Вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку коронавируса, в разговоре с URA.RU спрогнозировал подъем эпидемии . В первую очередь под угрозой находятся крупные транспортные города: Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербурге и Владивосток.

С позицией Аграновского согласен бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, эпидемиологический подъем в стране можно спрогнозировать, глядя на ситуацию в Южном полушарии. Дело в том, что любой вирус активен в межсезонье, а в странах Южного полушария как раз началась зима.

При этом Аграновский уверен, что информационной паники по поводу COVID-19 среди населения не будет. Объясняется это тем, что люди уже устали от этой темы. Тем не менее, профессор подчеркнул, что важно соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и избегать больших скоплений людей.

«Вирус мутирует, проходя через человеческую популяцию, но он ослабевает. Это известный феномен, характерный для вирусных эпидемий. Плюс в популяции появляется иммунная прослойка людей, которые перенесли вирус на ногах. Это обстоятельство затрудняет создание второй серьезной волны», — объяснил вирусолог, но добавил, что исключить вторую вспышку коронавируса нельзя.

Пока сложно спрогнозировать, когда в России начнется вторая волна коронавируса и будет ли она вообще. Но в любом случае, новая вспышка окажется слабее той, которая произошла весной. Об этом с URA.RU поделился доктор биологических наук Алексей Аграновский.

COVID-19 ослабевает, переходя от человека к человеку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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