27 июня 2020

Чем вторая волна коронавируса в РФ будет отличаться от первой. Объяснение вирусолога

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, люди на улице, масочный режим, covid-19, covid19, коронавирус, режим самоизоляции
COVID-19 ослабевает, переходя от человека к человеку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пока сложно спрогнозировать, когда в России начнется вторая волна коронавируса и будет ли она вообще. Но в любом случае, новая вспышка окажется слабее той, которая произошла весной. Об этом с URA.RU поделился доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Вирус мутирует, проходя через человеческую популяцию, но он ослабевает. Это известный феномен, характерный для вирусных эпидемий. Плюс в популяции появляется иммунная прослойка людей, которые перенесли вирус на ногах. Это обстоятельство затрудняет создание второй серьезной волны», — объяснил вирусолог, но добавил, что исключить вторую вспышку коронавируса нельзя.

При этом Аграновский уверен, что информационной паники по поводу COVID-19 среди населения не будет. Объясняется это тем, что люди уже устали от этой темы. Тем не менее, профессор подчеркнул, что важно соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и избегать больших скоплений людей.

С позицией Аграновского согласен бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, эпидемиологический подъем в стране можно спрогнозировать, глядя на ситуацию в Южном полушарии. Дело в том, что любой вирус активен в межсезонье, а в странах Южного полушария как раз началась зима.

Европу уже накрыла вторая волна COVID-19, напоминает «Царьград». Вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку коронавируса, в разговоре с URA.RU спрогнозировал подъем эпидемии. В первую очередь под угрозой находятся крупные транспортные города: Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербурге и Владивосток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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