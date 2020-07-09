08 июля 2020

В центре Екатеринбурга похищен мужчина. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, строительная техника, строительные вагончики
Мужчину похитили из строительного вагончика в центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге, как в 1990-е, годы неизвестные похитили человека. Момент, когда жертву запихивают в автомобиль, попал в объектив камеры наблюдения.

По словам очевидцев, рассказавших URA.RU о событии, инцидент произошел в центре Екатеринбурга на улице Шейнкмана. Неизвестные в масках силой вытащили мужчину из строительного вагончика. Сопротивляющегося человека засунули в салон ВАЗ-2109 черного цвета и скрылись. Редакция запросила комментарий в полиции.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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