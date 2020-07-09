Мужчину похитили из строительного вагончика в центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге, как в 1990-е, годы неизвестные похитили человека. Момент, когда жертву запихивают в автомобиль, попал в объектив камеры наблюдения.

По словам очевидцев, рассказавших URA.RU о событии, инцидент произошел в центре Екатеринбурга на улице Шейнкмана. Неизвестные в масках силой вытащили мужчину из строительного вагончика. Сопротивляющегося человека засунули в салон ВАЗ-2109 черного цвета и скрылись. Редакция запросила комментарий в полиции.