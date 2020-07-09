Некрасовский рынок в Кургане стал центром торговли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный рынок в Кургане ждет реконструкция. Из-за этого предприниматели перемещаются на Некрасовский рынок. За место начались разборки в стиле 90-х — неугодных пока просят просто уйти, предлагая переговорить с авторитетами. Об этом URA.RU стало известно от источников из сферы торговли.

«На Некрасова сейчас многие хотят попасть. Место дешевое по аренде и там идет бойкая торговля. Но рынок не резиновый, мест мало. Некоторым стали настойчиво предлагать уйти, чтобы избежать неприятностей», — отметил источник.

Другой подтвердил оживление в плане распределения мест. «Кто остается, видно сразу. Им вручают что-то типа предписания о том, как нужно реконструировать точку. Но у некоторых таких бумаг нет», — пояснил источник.

В отличие от 90-х сейчас юридически все построено относительно грамотно, считает источник, но в минус для бюджета города. К примеру, деньги с торговцев идут в АО «Курганский центральный рынок». Оно, по соглашению с мэрией, является организатором ярмарок. За аренду точка платит 200 рублей в день, при этом мэрии, которой принадлежит земля с этой суммы идет 24 рубля (12%).

Соглашение администрации с Центральным рынком в 2017 году судом было признано незаконным (копия имеется в редакции). УФАС усмотрело нарушение закона «О защите конкуренции». Однако на 2020 год мэрия снова заключила соглашение.

«При этом добавились ярмарки на Куйбышева и на Кирова. В суде, по соглашению в 2017 году, сами предприниматели акцентировали внимание мэрии на том, что бюджет теряет, но юристы отстаивали эти 12% и не больше. При этом оборудование — принадлежит торговцам, они же оплачивают коммунальные услуги. За что получает АО непонятно», — считается инсайдер. Если давление на бизнесменов продолжится, говорит инсайдер, они готовы обратиться в полицию и в суд.

В мэрию Кургана URA.RU направило запрос по соглашению с Центральным рынком. На момент публикации ответ не получен.

Ранее агентство сообщало, что криминальные разборки вокруг Некрасовского рынка идут с давних времен. В них участвовали осужденные члены ОПГ «Локомотив», которые из-за мест на рынке совершали нападения на бывшего вице-мэра Виктора Серкова и экс-заместителя директора МУП «Зауралснаб» Валентины Ветцель.