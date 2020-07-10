Экс-глава свердловского избиркома оказался в шаге от банкротства

Владимир Мостовщиков не может выплатить кредит на шесть миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков стал на шаг ближе с статусу банкрота. Решение по делу озвучено во время заседания Свердловского арбитражного суда 10 июля.

«Информация о принятом судебном акте — определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов», — говорится в сообщении.

В беседе с URA.RU адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Анна Балакина отметила, что Мостовщикова еще нельзя считать банкротом. «Суд признал обоснованным введение процедуры несостоятельности. Это первая стадия дела о несостоятельности гражданина. Вторая стадия — как раз признание гражданина банкротом и введение реализации имущества. За счет реструктуризации долгов гражданин может избежать фактического признания его банкротом, если рассчитается с долгами», — уточнили юристы.

Требование признать Мостовщикова 8 мая подал Сбербанк России. Банк просил суд ввести процедуру реструктуризации долгов и включить в реестр кредиторов требование банка о выплате 6,5 млн рублей. Из них 5,9 млн рублей — просроченный основной долг, 522 тысячи рублей — просроченные проценты и 163 тысячи рублей — неустойка по кредиту. Требования по кредиту обеспечены залогом жилого дома с земельным участком в поселке Прохладном Белоярского района.

Получить оперативный комментарий от Мостовщикова не удалось. На звонок корреспондента URA.RU Мостовщиков ответил «Без комментариев» и положил трубку.

Владимир Мостовщиков возглавлял избирком Свердловской области 17 лет — с 1995 по 2012 год. После отставки он недолго пробыл судьей Уставного суда. В 2016 году он участвовал в выборах депутатов свердловского Заксобрания от партии «Справедливая Россия», но не смог избраться.