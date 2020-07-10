Российское средство от коронавируса опасно для беременных. Но Минздрав его одобрил

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Вредность препарата подтверждают и клинические испытания Минздрава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Одобренный Минздравом для лечения коронавируса препарат авифавир представляет опасность для беременных. Об этом в пятницу заявил профессор научного центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Да, препарат обладает тератогенным действием и применять его у беременных или при планировании семьи категорически нельзя», — цитирует врача радиостанция «Говорит Москва». По словам Альштейна, тератогенное действие лекарства способно вызывать нарушение развития у плода, а также прочие внутриутробные аномалии.

Представители компании-производителя авифавира ГК «ХимРар» подтвердили заявление врача. По их словам, препарат категорически противопоказан беременным. Данные протипоказания подтверждаются и испытанием препарата в центре фтизиопульмонологии Минздрава РФ. По информации Nation News, в доклинических испытаниях авифавира было установлено, что он обладает тератогенным действием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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