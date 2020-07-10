Россия с 15 июля начнет снимать запрет на полеты за границу

Авиасообщение с некоторыми странами могут открыть уже с 15 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия готова к возобновлению полетов с 15 июля со странами, в которых прирост числа заразившихся за сутки не превышает 1% от об. Об этом заявила зампред правительства РФ по соцполитике Татьяна Голикова.

«Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где рост числа заразившихся коронавирусом не превышает в среднем 1% в сутки», — цитирует ТАСС чиновницу. Голикова добавила, что с 15 июля запускается процесс снятия ограничений для россиян на международные перелеты.

По ее словам, также в таких странах каждые две недели должны заражаться не более 40 человек на 100 тысяч жителей. При этом коэффициент распространения инфекции не должен быть выше единицы.

Ранее Минтрансу поручили оценить готовность российских аэропортов к началу международных перелетов, сообщает RT. Ведомству предстоит проверить способность аэровокзалов работать с большими пассажиропотоками.

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