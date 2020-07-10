За сутки в мире коронавирусом заразилось рекордное число людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире. Об этом в пятницу сообщает международное агентство Reuters.
«За прошедшие сутки в мире зафиксировано более 228 тысяч новых случаев заболевания», — приводит данные ВОЗ агентство. Таким образом установлен новый суточный рекорд заражения.
Ранее в ВОЗ выступили против жесткого карантина по коронавирусу, сообщает RT. По словам директора программ организации Майкла Райана, после подобных ограничений возникнет риск новых вспышек вируса. Также в ВОЗ заявили, что страны должны учитывать опыт последних шести месяцев, чтобы не допустить второй волны вируса в ближайшее время, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».
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