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Помимо «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские президентские выборы в 2018 году обвинялись российские компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг», а также бизнесмен Евгений Пригожин и еще 12 россиян, напоминает RT . Им инкриминировали сбор разведданных, использование похищенных личных данных граждан США и организацию протестов.

Как писала газета в феврале 2019 года, кибероперацию против «Агентства интернет-исследований» американские военные провели во время промежуточных выборов в США в 2018 году. Атака на так называемую «фабрику троллей», которая специализируется на дезинформации, проводилась, чтобы помещать России развернуть кампанию, которая ставила бы под сомнения результаты выборов в США, уточняла The Washington Post.

«На этой неделе во время интервью со мной в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал скрытую кибератаку против российского „Агентства интернет-исследований“», — написал в издании сотрудник Американского предпринимательского института Марк Тиссен. «Никто не вел себя так жестко с Россией, как я», — цитирует Трампа журналист.

Президент США Дональд Трамп дал указание начать кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований» в 2018 году. Это американский лидер подтвердил в интервью газете The Washington Post.

Президент США считает, что никто не вел себя с Россией так жестко, как он Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

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