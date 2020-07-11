Россиянам не придется доплачивать за изменения в водительских правах. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал координатор движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов.
Ранее сообщалось, что МВД России предложило внести изменение в водительские права и паспорт транспортного средства, напоминает агентство Nation News. В частности, предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписью DRIVING LICENCE, передает RT.
«Речь не идет о том, чтобы менять водительское удостоверение, потому что старая форма будет недействительной. Это просто некая новая форма. Она будет меняться естественным образом или по желанию водителя», — объяснил собеседник агентства.
По словам Шкуматова, водители также не должны ожидать повышения госпошлины на права из-за того, что на них появятся надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE, отметил он. Наоборот, с этими нововведениями россияне облегчат себе жизнь, если будут за рулем в иностранном государстве. «То, что сейчас делается, это приведение национальной формы водительского удостоверения к международно допустимым. Я думаю, что такое удостоверение будет приниматься во всех странах мира», — заключил автоэксперт.
11 июля в России продлили действие водительских удостоверений и паспортов, срок которых истек во время карантинных мер, до конца года. Речь идет о документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля.
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