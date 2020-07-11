Шнуров написал стих о протестах в Хабаровском крае

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей Шнуров высказался о протестах в Хабаровском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Певец, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стих о протестах в Хабаровском крае, где люди вышли на несанкционированный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала. Свое произведение он опубликовал в Instagram.

«Вышли люди маршем на природу. Справедливости хотят и кличут», — написал Шнуров. Несмотря на поддержку населения, Фургал является бизнесменом-бандитом, полагает артист. Музыкант также обратил внимание на большое внимание к губернатору со стороны церкви, полиции и федеральных властей.

Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации двух убийств, пишет РАПСИ. Суд арестовал губернатора до 9 сентября, отмечает агентство Nation News. Защита уже высказалась о намерении обжаловать решение суда, передает RT. Уже вторые сутки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах региона прошли митинги в поддержку народного избранника. В Хабаровске, по официальным данным, собралось порядка 12 тысяч человек. Собравшихся попросили разойтись по домам, поскольку в Хабаровском крае все еще действуют ограничения из-за распространения COVID-19. Отмечается, что митингующих не задерживают.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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