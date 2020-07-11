Певец, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стих о протестах в Хабаровском крае, где люди вышли на несанкционированный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала. Свое произведение он опубликовал в Instagram.
«Вышли люди маршем на природу. Справедливости хотят и кличут», — написал Шнуров. Несмотря на поддержку населения, Фургал является бизнесменом-бандитом, полагает артист. Музыкант также обратил внимание на большое внимание к губернатору со стороны церкви, полиции и федеральных властей.
Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации двух убийств, пишет
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