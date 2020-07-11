Налетчик при ограблении банка использовал оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разбойное нападение совершено на отделение банка в Кировском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отделение ворвался мужчина в медицинской маске. совершил выстрел в воздух и потребовал отдать ему деньги.

Как уточнили правоохранители, разбойное нападение было совершено в 16 часов 50 минут по московскому времени. Мужчина в медицинской маске ворвался в отделение «Совкомбанка» на улице Ветеранов. Его не смутило, что в этот момент в офисе банка были посетители. Он выстрелил в воздух, а затем, угрожая сотруднику банка, похитил около 4 миллионов рублей, сообщает «Вести. Дежурная часть». Уточняется, что пострадавших в результате ограбления нет, в городе введен план «перехват».

По данным «Пятого канала», в камеры видеонаблюдения попал мужчина спортивного телосложения со спортивной сумкой в руках. Для совершение преступления налетчику понадобились считанные минуты.

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