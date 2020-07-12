Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Жители должны следить за состоянием счетчика, но плату за обслуживание приборов компания берет на себя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расходы на покупку и установку счетчиков электричества будут брать на себя энергокомпании. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

В министерстве рассказали, что такая мера поможет россиянам тратить меньше. «Каждая семья может сэкономить от 5 до 20 тысяч рублей», — передает Nation News. Отмечается, что жители должны следить за состоянием счетчика, но плату за обслуживание приборов компания берет на себя. Такое решение принято только для счетчиков электроэнергии, за установку и проверку счетчиков воды по прежнему платят жильцы.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сэкономить на ЖКХ благодаря технологиям «умного города». Траты могут сократиться на 30%. Это связано с тем, что станет меньше энергетических потерь, вызванных нерациональным использованием ресурсов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.