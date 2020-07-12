11 июля 2020

Россиян освободили от расходов на электросчетчики

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители должны следить за состоянием счетчика, но плату за обслуживание приборов компания берет на себя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расходы на покупку и установку счетчиков электричества будут брать на себя энергокомпании. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

В министерстве рассказали, что такая мера поможет россиянам тратить меньше. «Каждая семья может сэкономить от 5 до 20 тысяч рублей», — передает Nation News. Отмечается, что жители должны следить за состоянием счетчика, но плату за обслуживание приборов компания берет на себя. Такое решение принято только для счетчиков электроэнергии, за установку и проверку счетчиков воды по прежнему платят жильцы.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сэкономить на ЖКХ благодаря технологиям «умного города». Траты могут сократиться на 30%. Это связано с тем, что станет меньше энергетических потерь, вызванных нерациональным использованием ресурсов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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