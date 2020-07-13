Первая европейская страна готова открыть границы для россиян

С 15 июля граждане России смогут въезжать на территорию Венгрии. Об этом заявили представители венгерского посольства в Москве.
«У граждан РФ должны быть при себе справки, подтверждающие отсутствие COVID-19», — передает слова представителей посольства Nation News. Отмечается, что предоставить необходимо две отрицательных справки с разницей в 48 часов. В противном случае россияне должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.
РФ попала в «желтый» список, составленный эпидемиологическими властями Венгрии. Помимо России в него также вошли Великобритания, Португалия Швеция и Сербия.
Ранее в Росавиации рассказали о том, что на первом этапе возобновления международных авиаперелетов границы откроют для стран, где люди меньше всего заболевают коронавирусом. Роспотребнадзор навал 13 стран, которые соответствуют критериям. Среди них — Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Италия, Китай, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия и Шри-Ланка. Однако в Ассоциации туроператоров России сочли список странным, та как основной принцип взаимности открытия авиасообщения будет соблюден не всеми странами.
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