12 июля 2020

Первая европейская страна готова открыть границы для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
Чтобы в Венгрии избежать карантина, россияне должны предоставить две справки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 15 июля граждане России смогут въезжать на территорию Венгрии. Об этом заявили представители венгерского посольства в Москве.

«У граждан РФ должны быть при себе справки, подтверждающие отсутствие COVID-19», — передает слова представителей посольства Nation News. Отмечается, что предоставить необходимо две отрицательных справки с разницей в 48 часов. В противном случае россияне должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.

РФ попала в «желтый» список, составленный эпидемиологическими властями Венгрии. Помимо России в него также вошли Великобритания, Португалия Швеция и Сербия.

Ранее в Росавиации рассказали о том, что на первом этапе возобновления международных авиаперелетов границы откроют для стран, где люди меньше всего заболевают коронавирусом. Роспотребнадзор навал 13 стран, которые соответствуют критериям. Среди них — Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Италия, Китай, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия и Шри-Ланка. Однако в Ассоциации туроператоров России сочли список странным, та как основной принцип взаимности открытия авиасообщения будет соблюден не всеми странами.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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