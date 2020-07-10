В Росавиации раскрыли, как будут возобновлять полеты за границу

На первом этапе россиянам будет доступен небольшой выбор стран для путешествий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На первом этапе возобновления международных авиаперелетов границы откроют для стран, где люди меньше всего заболевают коронавирусом. Об этом в пятницу рассказали в Росавиации.

«Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия», — заявили в ведомстве. При этом, в Росавиации подчеркивают, что работа над открытием границ будет вестись взаимно с властями других стран.

Ведомство уже направило соответствующие предложения об открытии границ и возобновлении международных рейсов некоторым государствам. Вопрос о восстановлении международных перелетов будет подниматься после открытия границ этих стран для россиян.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство предложение о возобновлении международных перелетов, сообщают «Дни.Ру». Нерадько представил свой план поэтапного открытия границ, в котором первыми фигурировали страны СНГ.

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