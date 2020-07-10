В Росавиации раскрыли, как будут возобновлять полеты за границу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, пассажир, чемодан, аэровокзал, аэропорт курган, авиабилеты, авиакасса
На первом этапе россиянам будет доступен небольшой выбор стран для путешествий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На первом этапе возобновления международных авиаперелетов границы откроют для стран, где люди меньше всего заболевают коронавирусом. Об этом в пятницу рассказали в Росавиации.

«Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия», — заявили в ведомстве. При этом, в Росавиации подчеркивают, что работа над открытием границ будет вестись взаимно с властями других стран.

Ведомство уже направило соответствующие предложения об открытии границ и возобновлении международных рейсов некоторым государствам. Вопрос о восстановлении международных перелетов будет подниматься после открытия границ этих стран для россиян.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство предложение о возобновлении международных перелетов, сообщают «Дни.Ру». Нерадько представил свой план поэтапного открытия границ, в котором первыми фигурировали страны СНГ.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Общество Путешествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...