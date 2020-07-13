Повышенная ставка может коснуться и наследников, которые продают полученную недвижимость Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Анонсированный президентом страны Владимиром Путиным «налог для богатых» — увеличение до 15% ставки НДФЛ для тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей, может ударить по кошельку и граждан среднего достатка. Под новую ставку попадают те, кто продает квартиры, полученные в наследство.

«Когда соответствующие поправки будут приняты [c 1 января следующего года], это новшество может коснуться и обычных людей. Например, если они получат наследство и поспешат продать наследуемую недвижимость», — пишет LIFE .

В случае с наследуемой недвижимостью, обязанность наследника оплатить НДФЛ возникает в том случае, если он продает недвижимость, полученную в наследство менее трех лет назад. Если срок больше, наследник обязан оплатить лишь госпошлину за выдачу свидетельства в размере 0,3-0,6% от стоимости недвижимости (но не более 100 тысяч рублей).

Таким образом, если наследник не выждал положенных трех лет и решил избавиться от имущества, стоимость которого превышает 5 миллионов рублей, он попадает под повышенную ставку НДФЛ. При этом, если вы приобретете жилье, а затем его выгодно перепродадите, налог будет исчисляться на полученную разницу между покупкой и продажей.

Повышенная ставка НДФЛ для обеспеченных россиян стала одним из шагов реализуемой в стране прогрессивной шкалы налогооблажения. По словам главы государства Владимира Путина, подобная мера принесет стране примерно 60 миллиардов рублей в год, напоминает «Национальная служба новостей».

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