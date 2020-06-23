Путин повысил налоги для богатых

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Ранее Forbes сообщал, что в правительстве РФ обсуждается введение повышенных налоговых ставок для граждан с высокими доходами. Однако позднее в кабмине и Кремле данную информацию опровергли. Как заявил URA.RU экономист Максим Кривелевич, повышение НДФЛ с 13 до 15% для россиян, которые зарабатывают от 2-3 млн рублей в год, поставит под угрозу существование среднего класса.

Повышение налога даст в бюджет страны примерно 60 млрд рублей в год. Эти деньги пойдут на лечение детей и закупку медицинской техники.

«С 1 января 2021 года ставка [НДФЛ] повышается с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год», — уточнил глава государства. Но это правило распространяется не на все доходы, а только на ту часть, которая превышает указанный порог.

В России со следующего года вводится прогрессивная шкала налогообложения. Об этом в своем обращении к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин одобрил повышение ставки для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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