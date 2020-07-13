Названа дата, когда вакцина от коронавируса в РФ станет доступна

В институте Гамалеи считают, что препарат должен быть бесплатным Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России вакцина от коронавируса станет доступна для граждан уже в середине августа. Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14—15 августа», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости». Он надеется, что прививку будут делать в больницах бесплатно. По его словам, в институте считают, что частные компании приступят к производству препарата в сентябре.

Эпидемиолог и член Научного совета при Минздраве Франции Арно Фонтане уверен, что полностью эффективная вакцина от коронавируса не может появиться в 2021 году. С ним согласилась коллега из Королевского колледжа Лондона Кэти Дорес. Она считает, что вакцина может перестать давать результат уже через пару месяцев.

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко снижается всего за три месяца, передает агентство Nation News. Говорить о существовании коллективного иммунитета к COVID-19 можно будет только в том случае, если его перенесут примерно 70% населения.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.