Работники детсадов в ЯНАО пожаловались на сокращение зарплат

В Новом Уренгое в детсадах работают только дежурные группы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В детских образовательных учреждениях Нового Уренгоя (ЯНАО) во время вспышки коронавируса зарплаты работников снизились на 10-15%. По словам работников учреждений, пожелавших сохранить анонимность, это связано с введением ограничений и вынужденного простоя во время вспышки коронавируса.

«Урезали зарплату на 10-15 процентов без объяснения причин, — рассказывают URA.RU уренгойцы. — На все вопросы начальство отвечает: ничего не спрашивайте, вы сидите дома и еще и деньги получаете». Собеседники считают, что сокращение выплат необоснованно, у многих из них долги и кредиты, выплачивать которые стало проблематично.

В пресс-службе администрации Нового Уренгоя сказали, что о снижении выплат им ничего не известно. «В муниципальных садах снижения зарплаты не было», — сообщили представители мэрии. В Государственной инспекции труда по ЯНАО на звонок агентства не ответили. В адрес ведомства был направлен письменный запрос.

В настоящее время в детских садах Нового Уренгоя работают только дежурные группы. Информация о работе дежурных групп размещена на официальном портале городского департамента образования.

При этом обстановка по заболеваемости коронавирусом в Новом Уренгое продолжает оставаться сложной. По данным оперативного штаба, за сутки в городе COVID подтвердился у 54 человек. За весь период коронавирус в городе был диагностирован у 2764 человек, из них выздоровели 520.