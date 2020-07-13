На Шуховском полигоне под Курганом работает Следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственное управление СК России по Курганской области проверит информацию URA.RU о захоронении ядохимикатов на Шуховском полигоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Организовано проведение доследственной проверки в связи размещением в СМИ информации о нарушениях требований экологического законодательства на территории Шуховского полигона», — говорится в сообщении. Проверку проводит Кетовский межрайонный следственный отдел.

Кургану может грозить экологическая катастрофа после событий, которые в строжайшей тайне разворачивались в 2015 году, ранее сообщало URA.RU. Трое курганцев под покровом ночи закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города. Об этом агентству рассказал бывший сотрудник полигона, который заявил, что принимал в захоронении непосредственное участие. По его словам, закапывать химикаты его заставило руководство под угрозой увольнения.