Адвокат: следствие считает, что Сафронов передавал секреты шифром

Следствие раскрыло, каким образом Иван Сафронов передал секретные сведения чешским спецслужбам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

ФСБ считает, что советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов передавал тайные данные иностранным спецслужбам через интернет. Об этом рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.

«Он, якобы передал секретные сведения посредством интернета, используя программу для шифрования VeraCrypt», — говорит Павлов. При этом в деле пока не указаны лица, которые раскрыли гостайну самому Сафронову. Адвокат отметил, что в публикациях журналиста эксперты из института криминалистики ФСБ не нашли никаких следов разглашения государственной тайны.

Допрос советника главы «Роскосмоса» уже закончился. Защита Сафронова заявила, что следователи не нашли, что у него спросить. Вину журналист по-прежнему не признает, но готов сотрудничать со следствием и настроен бороться до конца, заключил один из адвокатов Евгений Смирнов.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. 13 июля журналисту предъявили обвинение. Следствие считает, что Сафронов передавал секретную информацию чешским спецслужбам. Его арестовали до 6 сентября, пишет телеканал 360.

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