Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Иван Сафронов не признает свою вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советнику главы Роскосмоса, экс-журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Моему подзащитному предъявили обвинение», — цитирует ТАСС адвоката советника главы Роскосмоса. Отмечается, что экс-журналист не признал свою вину.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене, напоминает деловая газета «Взгляд». В Роскосмосе подчеркнули, что задержание не касается его текущей работы в госкорпорации. Журналисты выступили в поддержку экс-коллеги. Они собрались возле СИЗО «Лефортово» в Москве. Правоохранительные органы заявили, что данная акция не согласована и приступили к задержаниям.

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