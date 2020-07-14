Свердловский депутат проломил голову жителю Крыма

Драка началась со словесной перепалки Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат из Первоуральска во время отдыха в Крыму проломил череп местному жителю во время ссоры. Словесная перепалка вылилась в драку, во время которой народный избранник нанес оппоненту роковой удар, сообщает РЕН-ТВ.

Пострадавший получил перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Фамилия депутата не называется. Известно, что он уже дал признательные показания. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В муниципальном образовании пока не в курсе случившегося. «Я не в курсе ситуации. Нахожусь в отпуске», — заявил мэр Первоуральска Игорь Кабец. По его словам, большая часть народных избранников в настоящее время находится на каникулах. Телефон председателя городской думы Галины Сельковой на момент публикации оказался недоступен для звонка.