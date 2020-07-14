13 июля 2020

Свердловский депутат проломил голову жителю Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, драка, беспорядки
Драка началась со словесной перепалки Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат из Первоуральска во время отдыха в Крыму проломил череп местному жителю во время ссоры. Словесная перепалка вылилась в драку, во время которой народный избранник нанес оппоненту роковой удар, сообщает РЕН-ТВ.

Пострадавший получил перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Фамилия депутата не называется. Известно, что он уже дал признательные показания. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В муниципальном образовании пока не в курсе случившегося. «Я не в курсе ситуации. Нахожусь в отпуске», — заявил мэр Первоуральска Игорь Кабец. По его словам, большая часть народных избранников в настоящее время находится на каникулах. Телефон председателя городской думы Галины Сельковой на момент публикации оказался недоступен для звонка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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