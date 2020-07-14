Владимир Жириновский выдвинулся в облдуму Кургана от Кетовского района Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Депутат Госдумы, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский стал кандидатом в Курганскую областную думу. Информация об этом опубликована в ГАС «Выборы». Жириновский выдвинулся по округу №17 (Кетовский район), где станет соперником действующего сенатора Сергея Лисовского.

Жириновский возглавил партийный список ЛДПР на избирательном округе №17. Вместе с ним в тройке кандидатов — действующий депутат областной думы Юрий Ярушин и учитель Каширинской школы Наталья Мельникова.

«Здесь ничего сверхъестественного нет. Он [Жириновский] всегда нам помогает. Мы очень благодарны ему, что он решил оказать нам помощь», — заявил URA.RU Ярушин. Политик напомнил, что на выборах в Курганскую областную думу 2015 года Жириновский также выдвигал свою кандидатуру. Тогда он возглавлял список либерал-демократов по единому избирательному округу. В этом году единые округа отменили, поэтому было принято решение, что Жириновский выдвинется по одной из региональных групп.

По словам Ярушина, задачей-минимумом ЛДПР на предстоящих выборах является сохранение числа мандатов (сейчас в облдуме — два представителя этой партии). При этом политик считает, что у либерал-демократов есть все шансы увеличить свое представительство в думе до четырех-пяти депутатов.

Собеседники URA.RU ожидают на округе №17 напряженную борьбу. По данным ГАС «Выборы», своих кандидатов здесь также выставили КПРФ, «Единая Россия», «Пария пенсионеров» и «Справедливая Россия». Так, соперниками Жириновского на этом округе станут сенатор Сергей Лисовский, депутат гордумы Кургана Артем Исламов, бывший директор регионального департамента образования Герман Хмелев, первый заместитель гендиректора «Кургандормаша» Сергей Кисленко, экс-депутат Курганской городской думы Иван Камшилов и другие кандидаты.

Выборы в Курганскую областную думу состоятся 13 сентября. Согласно данным ГАС «Выборы», пока за места в облдуме будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец.