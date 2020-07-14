13 июля 2020

Глава полиции Екатеринбурга меняет начальника ДПС. Его место займет выходец из тверской команды

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, полиция, гибдд, дпс
Екатеринбургский полк ГИБДД остается без полновесного руководителя с конца 2019 года Фото: Илья Московец © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

В ближайшее время в Екатеринбурге сменится командир полка ДПС УМВД РФ, сообщили URA.RU источники в силовом ведомстве. По словам собеседников агентства, в июле из Твери в уральскую столицу приедет новый командир — представитель команды начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Озерова. В настоящий момент полком ДПС руководит подполковник Михаил Медведев, работающий в качестве врио.

«Полномочия Медведева продлены не будут — ему предложат занять нижестоящую должность или перейти на работу в другое подразделение. Уже озвучено, что его место займет человек из Твери», — рассказал инсайдер. Как писало URA.RU, в ноябре 2019 года командир полка ДПС УМВД по Екатеринбургу 45-летний полковник Роман Ярыш покинул должность, в которой он проработал в с весны 2017 года. С этого момента у подразделения не было полновесного начальника.

В разговоре с корреспондентом представитель свердловского управления МВД Валерий Горелых воздержался от комментариев, предложив дождаться официальной информации.

Ранее сообщалось о том, что новый начальник полиции Екатеринбурга полковник Игорь Озеров постепенно переводит в столицу Урала людей из своей команды. Долгое время Озеров работал в Твери, где занимал руководящие посты. Ожидается, что в ближайшее время сменятся как минимум пять начальников городских отделов полиции, места которых займут соратники Озерова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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