Рапорты об отставках написали руководители пяти отделов полиции, сообщают источники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководители пяти отделов полиции Екатеринбурга написали рапорты о сложении полномочий, рассказали URA.RU источники в силовом ведомстве. По словам собеседников агентства, кадровые перестановки связаны с желанием нового начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Озерова назначить на ответственные посты офицеров из своей — тверской — команды.

В скором времени свои посты покинут начальники отделов полиции №13 (полковник Федор Добуляк, Чкаловский район), №14 (подполковник Кирилл Соколов, Орджоникидзевский район), №5 (полковник Максим Варлаков, Ленинский район), №11 (полковник Владимир Пилюшенко, Железнодорожный район), №10 (полковник Андрей Казанцев, Железнодорожный район), знают источники.

«Очевидно, Озеров набирает людей из своей команды. Ждем полицейских из Твери», — описывает ситуацию инсайдер. В пресс-группе УВМД РФ по Екатеринбургу воздержались от комментариев.

Полковник Игорь Озеров возглавил екатеринбургское управление МВД в конце марта. Он был переведен на Урал из Твери, где работал на руководящих постах на протяжении нескольких лет, в том числе служил под руководством нынешнего начальника ГУ МВД Свердловской области Александра Мешкова, назначенного в сентябре 2019-го. Ранее Мешков перевел нескольких бывших сослуживцев по Астрахани на Средний Урал — они ждут появления мест в штатном расписании.