На территории Надеждинского металлургического завода в Норильске, принадлежащего «Норникелю», произошел разлив. На видео с места аварии видно, как вода красного цвета растекается по земле.
Как объяснил сам «Норникель», на трубопроводе образовался «небольшой свищ», из-за чего произошел разлив на территории предприятия. Вода окрасилась в красный цвет уже на земле из-за остатков оксида железа. «За пределы завода вода не попала», — уточняет РИА «Новости» со ссылкой на Норникель».
На место аварии уже выехали сотрудники Росприроднадзора. Они устанавливают площадь загрязнения, проверяют, вышла ли вода за территорию завода, а также берут пробы грунта. Руководству завода и «Норникеля» будет отправлено предостережение с требованием соблюдать регламент при использовании оборудования.
Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей АО «НТЭК» группы «Норильский никель», произошла в Норильске 29 мая. Тогда из резервуара хранения дизтоплива вытекло около 21 тысячи тонн топлива. Были загрязнены реки Амбарная, Далдыкан, Пясина, а также озеро Пясино, пишет агентство Nation News. После аварии было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, в 148 миллиардов рублей, передает телеканал 360.
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