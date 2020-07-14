13 июля 2020

В правительстве Челябинской области отставка. Губернатор Текслер пригласил на работу сослуживца

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проверил готовность к вводу в эксплуатацию двух путепроводов. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер (на фото) знает Романа Менжинского по работе в Минэнерго РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Евгений Алексеев потерял свою должность. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. Освободившийся пост займет сослуживец губернатора Алексея Текслера — Роман Менжинский.

«Евгений Алексеев перешел на другую работу. На должность управляющего делами губернатора и правительства назначен Роман Менжинский. С 15 июля он приступит к своим обязанностям», — пояснили URA.RU в правительстве.

Алексеев занимал свой пост со времен губернатора Михаила Юревича. Сохранил он его и при Борисе Дубровском, а также — на какое-то время — и при Алексее Текслере.

Роману Владимировичу Менжинскому 48 лет. Закончил Норильский индустриальный институт. Работал в организациях, подведомственных Минэнерго РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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