Алексей Текслер (на фото) знает Романа Менжинского по работе в Минэнерго РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Евгений Алексеев потерял свою должность. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона. Освободившийся пост займет сослуживец губернатора Алексея Текслера — Роман Менжинский.

«Евгений Алексеев перешел на другую работу. На должность управляющего делами губернатора и правительства назначен Роман Менжинский. С 15 июля он приступит к своим обязанностям», — пояснили URA.RU в правительстве.

Алексеев занимал свой пост со времен губернатора Михаила Юревича. Сохранил он его и при Борисе Дубровском, а также — на какое-то время — и при Алексее Текслере.

Роману Владимировичу Менжинскому 48 лет. Закончил Норильский индустриальный институт. Работал в организациях, подведомственных Минэнерго РФ.