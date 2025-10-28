Логотип РИА URA.RU
Челябинск номинирован на статус «Молодежной столицы России - 2026»

28 октября 2025 в 14:11
Статус "Молодежной столицы" гарантирует проведение федеральных конкурсов и фестивалей

Статус «Молодежной столицы» гарантирует проведение федеральных конкурсов и фестивалей

Фото: Илья Изотов © URA.RU

Челябинск оказался среди номинантов на звание «Молодежной столицы России — 2026». Такое решение принято по итогам экспертной оценки. Об этом сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

«По итогам экспертной оценки номинантами на звание „Молодежной столицы России“ стали шесть городов — Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск! Еще шесть городов поборются за звание „Город молодежи“, которое присуждаем впервые. Это специальная номинация для малых городов, которые, не являясь региональными столицами, создают множество возможностей для молодых. В финал вышли Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш», — отметил Гуров.

В декабре на Госуслугах стартует народное голосование за «Молодежную столицу — 2026». Россиянам предстоит выбрать город-победитель.

В декабре 2024 года «Молодежными столицами» 2025 года народным голосованием с участием 818 тысяч человек были выбраны сразу два города — Омск и Пермь. Дело в том, что разрыв между лидерами был всего 500 голосов, и организаторы решили сделать столицами сразу два областных центра.

Города-победители получают дополнительную поддержку на развитие молодежных проектов и программ, а также становятся центрами притяжения для молодых людей со всей России. Также в «Молодежных столицах» проводятся крупнейшие события и фестивали федерального уровня — такие, как День молодежи, Российская студенческая весна. Кроме того, такой статус помогает развивать современную городскую и туристическую инфраструктуру, повышает рейтинг инвестиционной привлекательности региона.

Напомним, Челябинск сейчас также борется за статус «Культурной столицы — 2027» и по количеству набранных голосов сейчас уступает лишь Новосибирску. До конца этого голосования остался еще 41 день.

