Челябинск номинирован на статус «Молодежной столицы России - 2026»

Статус «Молодежной столицы» гарантирует проведение федеральных конкурсов и фестивалей Фото: Илья Изотов © URA.RU

Челябинск оказался среди номинантов на звание «Молодежной столицы России — 2026». Такое решение принято по итогам экспертной оценки. Об этом сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

«По итогам экспертной оценки номинантами на звание „Молодежной столицы России“ стали шесть городов — Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск! Еще шесть городов поборются за звание „Город молодежи“, которое присуждаем впервые. Это специальная номинация для малых городов, которые, не являясь региональными столицами, создают множество возможностей для молодых. В финал вышли Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш», — отметил Гуров.

В декабре на Госуслугах стартует народное голосование за «Молодежную столицу — 2026». Россиянам предстоит выбрать город-победитель.

Продолжение после рекламы

В декабре 2024 года «Молодежными столицами» 2025 года народным голосованием с участием 818 тысяч человек были выбраны сразу два города — Омск и Пермь. Дело в том, что разрыв между лидерами был всего 500 голосов, и организаторы решили сделать столицами сразу два областных центра.

Города-победители получают дополнительную поддержку на развитие молодежных проектов и программ, а также становятся центрами притяжения для молодых людей со всей России. Также в «Молодежных столицах» проводятся крупнейшие события и фестивали федерального уровня — такие, как День молодежи, Российская студенческая весна. Кроме того, такой статус помогает развивать современную городскую и туристическую инфраструктуру, повышает рейтинг инвестиционной привлекательности региона.