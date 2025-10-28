В гордуме Челябинска вдвое увеличили квоту на молодежь
Кирилл Матвеев сообщил об увеличении численности молодежной палаты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Состав молодежной палаты при гордуме Челябинска увеличили с 21 до 45 человек. Соответствующее решение депутаты приняли 28 октября на заседании гордумы.
«С целью повышения эффективности молодежной палаты предлагается утвердить положение о молодежной палате в новой редакции. Предлагается увеличить численность палаты с 21 до 45 человек. 24 кандидатуры будут предложены городской думой, 14 кандидатур — от администрации Челябинска и семь кандидатур — от районов города», — сообщил вице-спикер гордумы Кирилл Матвеев.
Кроме того, с трех до пяти увеличивается число комиссий в молодежной палате. Создаются комиссии по физической культуре и спорту и по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Также в новом положении двумя годами ограничивается срок полномочий председателя. Спикер гордумы Сергей Буяков выразил уверенность, что совместными усилиями депутаты и члены молодежной палаты будут делать все для того, чтобы Челябинск становился лучше.
Ранее молодежная палата при гордуме Челябинска состояла из 21 члена. Семь человек назначались от администраций городских районов, семь — от администрации Челябинска, еще семь — от городской Думы.
