Общество

В гордуме Челябинска вдвое увеличили квоту на молодежь

28 октября 2025 в 14:04
Кирилл Матвеев сообщил об увеличении численности молодежной палаты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Состав молодежной палаты при гордуме Челябинска увеличили с 21 до 45 человек. Соответствующее решение депутаты приняли 28 октября на заседании гордумы.

«С целью повышения эффективности молодежной палаты предлагается утвердить положение о молодежной палате в новой редакции. Предлагается увеличить численность палаты с 21 до 45 человек. 24 кандидатуры будут предложены городской думой, 14 кандидатур — от администрации Челябинска и семь кандидатур — от районов города», — сообщил вице-спикер гордумы Кирилл Матвеев.

Кроме того, с трех до пяти увеличивается число комиссий в молодежной палате. Создаются комиссии по физической культуре и спорту и по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Также в новом положении двумя годами ограничивается срок полномочий председателя. Спикер гордумы Сергей Буяков выразил уверенность, что совместными усилиями депутаты и члены молодежной палаты будут делать все для того, чтобы Челябинск становился лучше.

Продолжение после рекламы

Ранее молодежная палата при гордуме Челябинска состояла из 21 члена. Семь человек назначались от администраций городских районов, семь — от администрации Челябинска, еще семь — от городской Думы.

