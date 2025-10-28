Водитель сбил беременную женщину в Копейске и скрылся
Водитель сбил беременную женщину в центре Копейска, города-спутника Челябинска, и скрылся. Женщина госпитализирована с травмами, а подозреваемого задержали в течение часа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«По предварительной информации, водитель на автомобиле ВАЗ-2115 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Ленина, после чего скрылся с места ДТП. В результате инцидента пострадала пешеход — женщина 1990 года рождения, находящаяся на восьмом месяце беременности», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Женщину госпитализировали с травмами, а правоохранительные органы оперативно выявили нарушителя с помощью современных цифровых технологий. Им оказался 22-летний местный житель.
В отношении задержанного было начато административное производство по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за оставление водителем места ДТП. Решение о привлечении мужчины к более серьезной ответственности будет принято после получения медицинского заключения, определяющего степень тяжести вреда, причиненного потерпевшей.
